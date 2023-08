Hindi Cricket Hindi

Watch Jasprit Bumrah Takes Two Wickets In First Over On International Comeback After One Year

WATCH: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बुमराह की धमाकेदार वापसी; पहले ही ओवर में दो विकेट लेकर रचा इतिहास

टीम इंडिया के स्टार पेसर Jasprit Bumrah आयरलैंड के दौरे पर भारतीय टी20 टीम की कप्तानी कर रहे हैं. पहले मैच में बुमराह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया.

जसप्रीत बुमराह (BCCI)

डबलिन, 18 अगस्त| टेस्ट, वनडे और टी20, तीनों फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अहम खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) जब शुक्रवार को आयरलैंड के खिलाफ मैच के साथ एक साल के लंबे अंतराल के बाद टीम इंडिया की जर्सी पहनकर उतरे को फैंस उनसे पहले जैसी घातक गेंदबाजी की उम्मीद थी और बूम-बूम ने भी उन्हें निराश नहीं किया. डबलिन में खेले जा रहे मैच में टॉस जीतकर बुमराह ने आयरलैंड टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया और खुद गेंदबाजी अटैक की शुरुआत करने उतरे. बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में एक के बाद दो विकेट लिए और विश्व कप के पहले भारत के विरोधियों को चेतावनी दी.

बुमराह ने ओवर की पहली गेंद पर चौका खाने के बाद अगली ही गेंद पर एंडी बालबर्नी (Andrew Balbirnie) को आउटस्विंग गेंद पर बोल्ड किया. लगभग 11 महीनों के बाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने के बाद बुमराह रुके नहीं और ओवर की पांचवीं गेंद लॉरेन टकर (Lorcan Tucker) को अंदर आती गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन (Sanju Samson) के हाथों कैच आउट कराया.

T20I में भारत के लिए पहले ओवर में दो विकेट लेने वाले गेंदबाज

रविचंद्रन अश्विन vs श्रीलंका विजाग 2016

भुवनेश्वर कुमार vs अफ़ग़ानिस्तान दुबई 2022

हार्दिक पंड्या vs वेस्टइंडीज प्रोविडेंस 2023

जसप्रित बुमरा vs आयरलैंड मलाहाइड 2023

आयरलैंड को चार रन के स्कोर पर दो झटके देने के साथ बुमराह भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के पहले ओवर में दो विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बने. उनसे पहले रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin), भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ये कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं.

आयरलैंड दौरे से पहले बुमराह आखिरी बार 25 सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे पर खेली गई टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में नजर आए थे.

