WATCH: जसप्रीत बुमराह ने डबल-स्ट्राइक से वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेला, एक ओवर में दो शिकार
शिमरॉन हेटमायर इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जबर्दस्त फॉर्म में हैं. उन्होंने 19 छक्के लगा दिए थे. और जब वह क्रीज पर आए तो आते ही उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी की. भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी मिलने के बाद मैच में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी. 11 ओवर बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 1 विकेट पर 99 रन था. 11वें ओवर में 17 रन बने थे. वेस्टइंडीज मोमेंटम मिल चुका था. और ऐसे वक्त पर वेस्टइंडीज को रोकना जरूरी था. और तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंद जसप्रीत बुमराह को थमाई. भारत के तुरुप का पत्ता बुमराह ने एक बार फिर वही किया जो वह करते आए हैं. उन्होंने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर मैच का रुख पलट दिया. और कैरेबियाई टीम को यह डबल स्ट्राइक भारी पड़ा.
ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने हेटमायर को चलता किया. गेंद टप्पा लगकर बाहर निकली. हेटमायर के बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में गई. अंपायर ने उन्हें आउट दिया था. लेकिन हेटमायर ने रिव्यू लिया. और रीप्ले में साफ हो गया कि गेंद बल्ले से लगी है. और इसके बाद थाई पैड से लगकर गई थी. इसके बाद अंपायर ने अपना फैसला पलट दिया. और हेटममायर 12 गेंद पर 27 रन बनाकर आउट हो गए. यह छठा मौका था जब बुमराह ने हेटमायर को आउट किया था. जैसे ही हेटमायर क्रीज पर उतरे तभी कॉमेंटेटर ने बुमराह को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाने की बात कही. हालांकि कप्तान ने इसमें थोड़ी देर कर दी.
☝️ Shimron Hetmyer
☝️ Roston Chase
Jasprit Bumrah was brought back into the attack, and he delivered with two big wickets in an over
ICC Men’s #T20WorldCup, SUPER 8, #INDvWI | LIVE NOW ➡️ https://t.co/Y26WH6p8dS pic.twitter.com/TZeTxTIcIq
— Star Sports (@StarSportsIndia) March 1, 2026
इसके बाद बुमराह ने भारत को एक और कामयाबी दिलाई. रोस्टन चेज, जिन्हें अभिषेक शर्मा एक जीवनदान दे चुके थे, भी चलते बने. बुमराह ने अपनी स्लोअर गेंद से उन्हें फंसाया. गेंद रुककर आई और चेज समझने से पहले ही फंस गए. कवर्स पर खड़े सूर्यकुमार यादव ने अपने दाएं ओर दौड़ लगाई. और फिर हवा में छलांग लगाकर गेंद को एक हाथ से लपक लिया. सूर्या के कमाल के कैच ने भारत को मैच में वापसी करा दी. चेज 25 गेंद पर 40 रन बनाकर आउट हुए. इस ओवर ने मैच का रुख पलट दिया. इस ओवर को टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है.
क्या रहा वेस्टइंडीज का हाल
भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की. और वेस्टइंडीज ने चार विकेट पर 195 रन का स्कोर बनाया. रोवमैन पावेल ने 19 गेंद पर 34 रन की नाबाद पारी खेली. और पूर्व कप्तान जेसन होल्डर ने 22 गेंद पर 37 रन बनाए. उन्होंने दो चौके और तीन छक्के लगाए.
