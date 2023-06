एजबेस्टन में खेले जा पहले एशेज टेस्ट के दौरान शुक्रवार को पूर्व कप्तान जो रूट (Joe Root) ने शतकीय पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल में दिख रही इंग्लैंड टीम को 393/8 के स्कोर तक पहुंचाया. रूट ने मैच के पहले दिन 152 गेंद पर 118 रन की पारी खेली. इस पारी के दौरान रूट ने कई खूबसूरत शॉट खेले लेकिन चाय के बाद स्कॉट बोलैंड के खिलाफ पहले ओवर में फाइन लेग पर खेले रूट के शानदार रिवर्स स्वीप शॉट ने सभी को हैरान कर दिया.

जॉनी बेयरस्टो की एक चौके के साथ शुरू हुई पारी के 53वें ओवर में ये घटना हुई. ओवर की पांचवीं गेंद पर, रूट ने क्रीज से बाहर कदम रखते हुए आसानी से रिवर्स स्वीप लगाई और छक्का जड़ा. यॉर्कशायर के बल्लेबाज ने मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) के खिलाफ एक शानदार रैम्प शॉट भी लगाया था.