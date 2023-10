WATCH: Kuldeep Yadav की unplayable गेंद पर चारों खाने चित्त हुए Jos Buttler, टर्न देख हैरान हुए Rohit Sharma

भारत और इंग्लैंड के बीच रविवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में जब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 229/9 का स्कोर बनाया तो फैंस को लगा कि आज इंग्लिश टीम दो अंक जीत सकती है लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जॉस बटलर (Jos Buttler) एंड कंपनी की योजना पर पानी फेर दिया.

230 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम को भारत के तेज गेंदबाजों मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने शुरुआती झटके दिए. नई गेंद से शमी और बुमराह के धमाकेार स्पेल की मदद से इंग्लैंड ने 39 रन के स्कोर पर अपने चार विकेट खो दिए.

शमी ने जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) और बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के विकेट झटके जबकि बुमराह ने जो रूट (Joe Root) और डेविड मलान (Dawid Malan) को अपना शिकार बनाया. लेकिन मैच का सबसे शानदार डिसमिसल तब आया जब 14 ओवर के बाद स्पिनर्स की मैच में इंट्री हुई

16वें ओवर में जब लेफ्ट ऑर्म स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) अपना दूसरा ओवर डाल रहे तब पहली ही गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान बटलर बोल्ड हुए. कुलदीप की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ की थी लेकिन पिच होने के बाद तेजी से टर्न होकर अंदर की तरफ आई और बटलर के बैट-पैड के गैप से निकलकर विकेटों पर जा लगी.

बटलर समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ आखिर हुआ क्या, वहीं स्लिप पर खड़े भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी इतना ज्यादा टर्न देखकर हैरान रन गए. कुलदीप की इस शानदार गेंद को फैंस ने सोशल मीडिया पर भी जमकर सराहा.

– The Magic of Kuldeep at Ekana…!!! pic.twitter.com/WBDbgaaWmp

Ball of the century, Ball of the World Cup. You can call whatever Kuldeep Yadav. #INDvsENG pic.twitter.com/exvt7WPBkd

— R A T N I S H (@LoyalSachinFan) October 29, 2023