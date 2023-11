WATCH: बांग्लादेश के खिलाफ हुए Time-out विवाद के बाद मैथ्यूज के हेलमेट की जांच करने लगे विलियमसन, तो हंसी नहींं रोक पाए श्रीलंकाई बल्लेबाज

2023 विश्व कप में इस हफ्ते एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज (Angelo Mathews) बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में ‘टाइम आउट’ पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने. मामला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हुए मैच की पहली पारी के 25वें ओवर का है, जब सदीरा समाराविक्रमा (Sadeera Samarawickrama) के आउट होने के बाद मैथ्यूज तय दो मिनट के अंदर क्रीज तक पहुंचने में विफल रहे.

Also read: जब मैं कुछ कहता हूं तो खुलकर कहता हूं: गलत बयान छापने के लिए मीडिया पर भड़के गौतम गंभीर

बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन (Shakib al Hasan) की अपील के बाद अंपायर ने विश्व कप क्रिकेट नियमों के हिसाब से मैथ्यूज को वापस भेजने का फैसला किया. मैथ्यूज ने फैसले को पलटने के लिए शाकिब के बीच बातचीत की लेकिन उन्होंने अपील वापस नहीं ली. आखिर में अनुभवी ऑलराउंडर को पवेलियन लौटना पड़ा.

हालांकि मामला यही खत्म नहीं हुआ और मैच के बाद मैथ्यूज ने इस बात का जिक्र किया कि उनके पास ऐसे वीडियो सबूत हैं जो साबित करते हैं कि वह निर्धारित समय के भीतर क्रीज पर पहुंचे थे. वहीं ईएसपीएनक्रिकइंफो की खबर के मुताबिक अंपायर ने क्रीज पर आने से पहले ही उन्हें बता दिया था कि उनके पास गेंद का सामना करने के लिए 30 सेकेंड बाकी है.

KANE WILLIAMSON’ ASKED “ANGELO MATHEWS” TO CHECKED HIS HELMET STRAP, WHEN HE CAME TO BAT.

KANE, CHARACTER TOO! pic.twitter.com/m5Cjhd6T5O

— Punjab Kings (@PunjabKingsCult) November 9, 2023