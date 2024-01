WATCH: रवींद्र जडेजा की तलवारबाजी देखी, अब देखें केविन सिंक्लेयर का अनोखा कार्टव्हील सेलिब्रेशन

क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी अक्सर अपनी भावनाएं अलग-अलग तरीके से दिखाते हैं. चाहे रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की तलवारबाजी हो या डेविड वार्नर (David Warner) का हवा में ऊंची छलांग लगाना हो, क्रिकेटर अपनी छोटी-बड़ी उपलब्धियों का जश्न अनोखे तरीकों से मनाते हैं और कुछ ऐसा ही वेस्टइंडीज के केविन सिंक्लेयर (Kevin Sinclair) ने किया.

शुक्रवार को ब्रिस्बेन के गाबा में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट के दौरान टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला विकेट हासिल करने के बाद सिंक्लेयर ने अपने ट्रेडमार्क तरीके से कार्टव्हील के बाद बैकफ्लिप मारकर जश्न मनाया.

सिंक्लेयर का मेडन विकेट उस्मान ख्वाजा के रूप में आया जो ऑस्ट्रेलियाई पारी के 48वें ओवर की चौथी गेंद पर अतिरिक्त उछाल से मात खाकर स्लिप में कैच आउट हुए. जिसके बाद केविन ने अपना सेलिब्रेशन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Kevin Sinclair takes his first Test wicket and marks the occasion with his signature celebration!

How good #AUSvWI pic.twitter.com/xcRqgDdyIw

