WATCH: दो साल टेस्ट टीम में लौटे मोइन अली ने ग्रीन को आउट करने के लिए दोहराई Ball of the century

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के लिए दो साल के बाद इंग्लैंड टेस्ट टीम में लौटे मोईन (Moeen Ali) अली ने पहले ही मैच में बता दिया कि क्यों बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की इस टीम को उनकी जरूरत थी. एजबेस्टन में खेले जा रहे पहले एशेज टेस्ट में अली ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन (Cameron Green) को आउट करने के लिए ऐसी शानदार गेंद डाली जिसने लोगों को पूर्व दिग्गज शेन वार्न (Shane Warne) की बॉल ऑफ द सेंचुरी की याद दिला दी.

मोइन अली ने भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में शानदार शतक जड़ने वाले ट्रेविस हेड (Travis Head) को आउट कर दो साल के अंतराल के बाद अपना पहला विकेट लिया.

इंग्लैंड के पारी घोषित करने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम ने स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) और कप्तान स्टोक्स की शानदार गेंदबाजी की बदौलत मात्र 67 रन पर अपने तीनों शीर्ष क्रम बल्लेबाज- डेविड वार्नर, मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ के विकेट खो दिए. जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई फैंस को ट्रैविस हेड से एक और शानदार शतक की उम्मीद थी लेकिन अली ने ऐसा होने नहीं दिया.

46वें ओवर में मोइन अली ने हेड के खिलाफ पहली गेंद थोड़ी फ्लाइट देकर डाली जिसे हेड ने आगे बढ़कर कवर्स की दिशा दिखाकर डिफेंड किया. अगली गेंद अली ने शॉर्ट लेंथ रखी, जिसके हेड ने एक बार फिर कवर्स की तरफ कट किया.