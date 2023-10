World Cup 2023: चेपॉक के मैदान पर चमके CSK के स्पिनर्स; Mitchell Santner की गेंद देख फैंस को आई Ravindra Jadeja की याद

बुधवार को न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेले गए विश्व कप 2023 मुकाबले के दौरान जब कीवी स्पिनर मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) ने मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) को बोल्ड किया तो फैंस को टूर्नामेंट की शुरुआत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच के दौरान भारतीय गेंदबाज रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का लिया स्टीव स्मिथ (Steve Smith) का विकेट याद आ गया. दोनों डिसमिसल के बीच काफी सिमिलैरिटी थी, और हो भी क्यों ना जब जडेजा और सैंटनर दोनों एक ही टीम के लिए खेलते हैं.

Also read: IND Vs BAN World Cup: इन सात कारणों की वजह से विश्व कप मैच में बांग्लादेश से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान

स्पिन ऑलराउंडर्स रवींद्र जडेजा और मिचेल सैंटनर भले ही अलग अलग राष्ट्रीय टीमों के लिए खेलते हों लेकिन दोनों ही भारत की मशहूर टी20 लीग- इंडियन प्रीमियर लीग में एक ही टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलते हैं. ऐसे में चेन्नई के होम ग्राउंड एमए चिदंबरम स्टेडियम से सैंटनर भी उतने ही वाकिफ हैं जितने की जडेजा. इसी बात का फायदा सैंटनर को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में मिला जो कि चेपॉक स्टेडियम में खेला गया.

Steve Smith’s dismissal by Ravindra Jadeja and Mohammad Nabi’s dismissal by Mitchell Santner (today) – the similarity is real!#NZvAFG pic.twitter.com/vUmgFxSJLp

— Cricket.com (@weRcricket) October 18, 2023