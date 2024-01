SA vs IND: मोहम्मद सिराज का जलवा, सिर झुकाकर पविलियन लौटे डीन एल्गर

केपटाउन टेस्ट में भारत ने शानदार शुरुआत की है. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने डीन एल्गर के इस फैसले को शुरुआत में ही गलत साबित कर दिया. भारतीय तेज गेंदबाजों खास तौर पर मोहम्मद सिराज ने साउथ अफ्रीका को शुरुआत में ही करारे झटके दिए. सिराज ने सीम और स्विंग का इतना शानदार नजारा पेश किया कि साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा. उन्होंने पहले एडेन मार्करम को आउट कर साउथ अफ्रीका को शुरुआती झटका दिया. लेकिन अगले ही ओवर में उन्होंने भारत को वह विकेट दिलवाया जिसकी उसे हमेशा से जरूरत रहती है. और वह विकेट था डीन एल्गर का.

यह साउथ अफ्रीका की पारी के छठे ओवर की तीसरी गेंद थी. सिराज एक विकेट लेने के बाद काफी जोश में थे. इस बार उनका सामना कर रहे थे एल्गर. ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी. एल्गर को लगा कि इस गेंद को ऑफ साइड में खेलकर रन बटोरे जा सकते हैं. उन्होंने ऐंगल बैट के साथ गेंद को कवर्स में खेलना चाहा. पर यहां एल्गर एक गलती कर गए. उनके कदम नहीं हिले. नतीजा, वह गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए. गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और विकेटों से जा टकराई. 134 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई यह गेंद वह कमाल कर गई जिसकी उम्मीद रोहित शर्मा ऐंड कंपनी कर रहे होंगे. एल्गर को यकीन नहीं हुआ. वह वहीं खड़े रहे. और फिर सिर झुकाए पविलियन की ओर लौट गए.

