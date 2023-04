VIDEO : 200वें मैच में CSK की कप्तानी कर रहे MS Dhoni को एन श्रीनिवासन ने दिया खास तोहफा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) आज चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए बतौर कप्तान अपना 200वां मैच खेल रहे हैं. इस मौके पर सीएसके ने आईपीएल टूर्नामेंट के इतिहास में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले इस भारतीय दिग्गज को सम्मानित किया.

सीएसके के घरेलू मैदान- चेपॉक स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच से पहले आईसीसी के पूर्व चेयरमैन, बीसीसीआई और टीएनसीए के पूर्व अध्यक्ष श्री एन श्रीनिवासन के साथ श्रीमती चित्रा श्रीनिवासन और श्रीमती रूपा गुरुनाथ ने एमएस धोनी को एक विशेष स्मृति चिन्ह तोहफे में दिया.