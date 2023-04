WATCH: रिटायरमेंट पर MS Dhoni का बड़ा बयान; क्या आईपीएल 2023 होगा आखिरी सीजन?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) की शुरुआत के साथ क्रिकेट फैंस चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के हर मैच को दिल थामकर देख हैं क्योंकि इसे सीएसके के कप्तान और भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की आखिरी सीजन माना जा रहा है. धोनी ने पिछले साल दिए बयान में ऐसा संकेत दिया था कि आईपीएल 2023 उनका आखिरी सीजन हो सकता है.

आईपीएल के 16वें सीजन की शुरुआत होने के बाद से कई पूर्व क्रिकेटर और साथी खिलाड़ी धोनी के रिटायरमेंट को लेकर अलग अलग बयान दे चुके हैं लेकिन कैप्टन कूल ने खुद अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया था लेकिन सीएसके फ्रेंचाइजी के हालिया इवेंट में धोनी ने अपने रिटायरमेंट पर बड़ा बयान दिया है.

हर मैच से पहले होने वाले चेन्नई सुपर किंग्स के किंग्स मीट इवेंट के दौरान माही ने संन्यास के बारे में बात करते हुए कहा, “ये समय इस तरह के फैसले लेने का नहीं है. फिलहाल हमारे सामने काफी सारे मैच हैं और अगर मैं ऐसा कुछ कहूंगा तो कोच दबाव में आ जाएंगे.”