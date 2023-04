WATCH : MI vs KKR मैच के बीच ऋतिक शौकीन से भिड़े नितीश राणा; सूर्यकुमार यादव को करना पड़ा बीच-बचाव

क्रिकेट मैचों के दौरान अक्सर ही खिलाड़ियों के बीच किसी ना किसी वजह को लेकर गहमागहमी होती रहती है. ऐसा ही कुछ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बीच रविवार को खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान देखने को मिला, जब केकेआर केकेआर के कप्तान नीतीश राणा (Nitish Rana) विपक्षी टीम के गेंदबाज ऋतिक शौकीन से भिड़ गए.

वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे टूर्नामेंट के 22वें लीग मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही. पारी के छठें ओवर में दो विकेट खोने के बाद कप्तान राणा को क्रीज पर आना पड़ा.

हालांकि वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) एक छोर के चौके-छक्के लगा रहे थे लेकिन राणा स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और आठवें ओवर में पीयूष चावला के खिलाफ मात्र पांच रन बना पाने के बाद राणा पर दबाव और बढ़ गया.

नौंवे ओवर में जब ऋतिक शौकीन (Hrithik Shokeen) अटैक में आए तो राणा ने पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर खेलने की फैसला किया लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए और सब फील्डर रमनदीप सिंह ने डीप में आसान सा कैच पकड़ा.