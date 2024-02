VIDEO: एक ही गेंद पर नो बॉल, सिक्स, हिट विकेट; AUS vs SA मैच में हुई ये अजीबोंगरीब घटना

क्रिकेट मैच में आपने कभी मैदान पर चौके-छक्के लगते देखे होंगे, कभी गेंदबाज को लाइन से आगे बढ़कर नो बॉल डालते हुए देखा होगा या कई बार बल्लेबाजों को हिट विकेट आउट होते हुए देखा होगा लेकिन क्या आपने ये सब एक ही गेंद पर होते देखा है? ये संभावना है कि आपका जवाब ना होगा लेकिन अगर आपकी कभी ये सब एक ही गेंद पर देखने की कोई ख्वाहिश थी तो वो शनिवार को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच के दौरान पूरी हो गई होगा.

नॉर्थ सिडनी ओवल में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच के दौरान एक अनोखी घटना हुई जब एक ही गेंद पर बल्लेबाज ने छक्का लगाया और फिर हिट विकेट भी आउट हुईं और इस सब के बीच पता चला कि गेंद नो बॉल थी.

मामला ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के 48वें ओवर में का है जब दक्षिण अफ्रीका की मसाबाता क्लास ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग को गेंदबाजी कर रही थीं. ओवर की आखिरी गेंद पर क्लास ने कंधे से ऊंची फुलटॉस फेंकी, जिसे अलाना किंग ने किसी तरह पुल कर दिया.

No Ball, Six, Hit Wicket – everything happened in one ball. pic.twitter.com/g48c8aatVn

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 10, 2024