WATCH: अश्विन को स्टंप आउट करने से पहले नुरुल हसन ने किया ऐसा इशारा कि भड़के भारतीय फैंसहै

भारतीय स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव टेस्ट के दूसरे दिन 113 गेंदो पर 58 रन की शानदार पारी खेली.

भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैचके दौरान बांग्लादेश के विकेटकीपर-बल्लेबाज नुरुल हसन (Nurul Hasan) ने चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को पहले दिन लंच के बाद दूसरी गेंद पर ड्रॉप कर दिया जब वो केवल 12 रन पर थे. भारत के अनुभवी दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और 90 रन की शानदार पारी खेली. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के साथ उनकी साझेदारी की बदौलत टीम इंडिया शीर्ष क्रम के फ्लॉप होने के बाद मैच में वापसी कर सका.

जिसके बाद चटगांव टेस्ट में हसन का पहला दिन खराब रहा लेकिन दूसरे दिन हसन ने कोई गलती नहीं की. उन्होंने अर्धशतक बना चुके भारतीय बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन को स्टंप आउट किया लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की जो कि भारतीय फैंस को पसंद नहीं आई.

भारत की पारी के 132वें ओवर की दूसरी गेंद पर अश्विन ने ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज के खिलाफ आक्रामक होने का फैसला किया. ऑफ स्पिनर ने अश्विन को आगे बढ़ते देखा और लेंथ को पीछे खींच लिया. जिस वजह से अश्विन गेंद को मिस कर गए और गेंद सीधा विकेटकीपर के हाथों में गई, जबकि बल्लेबाज क्रीज पर बहुत बाहर थे.

हसन अश्विन को आसानी से स्टंप आउट कर सकते थे. लेकिन यहीं पर दिलचस्प घटना घटी. जहां हसन गिल्लियां निकालने के लिए इंतजार करके अश्विन को चिढ़ाते हैं. हालांकि ऐसा करना हसन को भारी पड़ सकता था क्योंकि जब तक वो इंतजार कर रहे थे अश्विन लगभग क्रीज के अंदर पहुंच ही गए थे. लेकिन हसन ने आखिर में गेंद स्टंप पर लगा दी और भारत के हरफनमौला खिलाड़ी को 58 रनों पर पवेलियन वापस भेज दिया.

हसन की इस हरकत का वीडियो तेजी से ट्विटर पर वायरल हो गया. जिसके बाद फैंस ने ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश करने के लिए हसन की आलोचना की.

This Bangladeshi WK Nurul Hasan too cocky, he almost lost the match for Bangladesh at the WC against Zimbabwe with his oversmartness & now this against Ravichandran Ashwin.#BANvIND — Vipul Ghatol 🇮🇳 (@Vipul_Espeaks) December 15, 2022

Ravichandran Ashwin gone for 58 runs of 113 balls, he was looking for a maximum but got stumped,

BUT seriously I dont like mocking behavior of Bangladeshi Nurul Hasan, he hhas to stump hastily, Why he waited? #INDvsBAN — Syed Faiz Abbas (@Faizabdii) December 15, 2022

Would have a internet storming moment had Ashwin would have made his ground before Nurul Hasan would have dislogged the bails. — Alok Ranjan 🇮🇳 (@itsalokranjan) December 15, 2022