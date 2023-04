WATCH: आउट या नॉटआउट? राजस्थान के खिलाफ रोहित शर्मा के विकेट को लेकर छिड़ी बहस

रविवार को राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा मुकाबला कई मायनों में खास है. ये आईपीएल टूर्नामेंट के इतिहास का एक हजारवां मैच होने के साथ साथ बतौर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का 150वां मैच है. साथ ही आज रोहित का 36वां जन्मदिन भी है लेकिन इन सबके बावजूद रोहित आज कोई बड़ी पारी नहीं खेल सके.

राजस्थान के खिलाफ 213 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे रोहित पारी के दूसरे ओवर में संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) के खिलाफ आउट हुए. ओवर की आखिरी गेंद पर संदीप ने धीमी गति से नकल बॉल डाली और रोहित जो कि काफी पीछे खड़े हुए थे इसे समझ नहीं पाए.

गेंद बल्लेबाज को चकमा देकर निकली और बेल्स से टकरा गई. जिसके बाद मुंबई के कप्तान को मात्र तीन रन के स्कोर पर पवेलियन लौटना पड़ा. हालांकि ट्विटर का रोहित के डिसमिसल को लेकर कुछ और ही मानना है.

फैंस ने ट्विटर पर रोहित के डिसमिसल का विकेट पोस्ट कर दावा किया कि गेंद बेल्स पर नहीं लगी थी बल्कि विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानें लगने की वजह से बेल्स गिरी थी.