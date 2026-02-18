  • Hindi
पाकिस्तानी डग-आउट का माहौल गर्म, कोच से बातचीत में सलमान अली आगा ने पटकी बोतल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की टीम करो या मरो के मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ खेल रही है. यह मैच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब पर खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा और माइक हेसन के बीच अहसमति खुलकर सामने आ गई. भारत के खिलाफ मुकाबले में सलमान अली आगा और हेसन की रणनीति की खूब आलोचना हुई थी. और तभी यह भी कहा गया था कि टीम प्रबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. सलमान ने इस मैच में 23 गेंद पर 38 रन बनाए. लेकिन जब वह आउट होकर पविलियन पहुंचे तो उनके और कोच के बीच बहस हुई. और इस बहस का वीडियो वायरल हो रहा है.

सलमान आउट होकर डगआउट में पहुंचे. वह कुर्सी पर बैठे थे कि उनके और कोच के बीच बहस हो गई. कोच सलमान से कुछ कह रहे थे. और सलमान का रिएक्शन ऐसा बता रहा था कि जैसे वह इससे खुश नहीं हैं. वीडियो मे हालांकि आवाज नहीं है लेकिन यह साफ है कि मामला साधारण नहीं है. हालांकि इस बहस से डग आउट का माहौल भी असहज हो गया था. सलमान अली आगा भी कोच की बातों पर जैसे रिएक्ट कर रहे थे उससे भी असहजता और असहमति साफ नजर आ रही थी.

बात तब बढ़ती दिखी जब सलमान अली आगा ने गुस्से में बोतल जमीन पर दे मारी. उनके हाथ में पानी की बोतल थी जो उन्होंने जमीन पर पटक दी. इसके बाद यह वीडियो को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे है.

पाकिस्तान ने इस मैच में साहिबजादा फरहान की सेंचुरी के दम पर 199 रन का स्कोर बनाया. यह टी20 वर्ल्ड कप में टीम का सबसे बड़ा स्कोर है. साहिबजादा भी अहमद शहजाद के बाद पाकिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को यह मैच जीतना जरूरी है. उसने नीदरलैंड्स और यूएसए को हराया. लेकिन भारत के खिलाफ रविवार को खेले गए मैच में उसे 61 रन से हार का सामना करना पड़ा था.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

