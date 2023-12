WATCH: पाकिस्तानी विकेटकीपर ने पैर से पकड़ा भारतीय बल्लेबाज का कैच, IND vs PAK मैच का वीडियो वायरल

अजान ओवैस के नाबाद शतक से पाकिस्तान ने रविवार को दुबई अंडर-19 एशिया कप में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत को आठ विकेट से हरा दिया. भारत के दिए 259 रन के लक्ष्य को पाक टीम ने 47 ओवर में हासिल कर लिया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के तीन बल्लेबाजों- कप्तान उदय सहारन, आदर्श सिंह और सचिन दास ने अर्धशतकीय पारियां खेली.

IND-U19 Vs PAK-U19: अज़ान अवैस की शतकीय पारी की मदद से पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हराया

कप्तान उदय सहारन ने 98 गेंद में 60 रन और सलामी बल्लेबाज आदर्श सिंह ने 81 गेंद में 62 रन की पारी खेली. आदर्श नौंवे ओवर में अराफत मिन्हास की गेंद पर विकेटकीपर साद बैग के हाथों कैच आउट हुए लेकिन उनके डिसमिसल का तरीका बेहद अजीबोगरीब था.

It’s all about catching the ball – it doesn’t matter how you do it (courtesy ACC) #Cricket #U19AsiaCup pic.twitter.com/lnLR3pJN9e

