WATCH: एक महीने में हंसने लगेंगे पापा; विश्व कप हार के सवाल पर रोहित शर्मा की बेटी ने दिया प्यारा जवाब

विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली करारी हार के करोड़ों भारतीय फैंस निराशा से गुजर रहे हैं. 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा और उनका तीसरा विश्व कप ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया.

इस हार से भारतीय फैंस तो दुखी हैं ही लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा हताश हैं वो खिलाड़ी जिन्होने 45 दिनों तक चले टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन आखिरी मौके पर वो खिताबी जीत नहीं हासिल कर सके.

रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin), कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) और केएल राहुल (KL Rahul) जैसे खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ अपना दुख बांटा है लेकिन कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) मीडिया की नजरों से दूर है. जाहिर है कि रोहित इस जीत से बेहद निराश होंगे लेकिन वो इस हार से कैसे उबर रहे हैं ये उनके फैंस को नहीं पता.

हालांकि रोहित की बेटी समायरा ने फैंस को अपने पापा के बारे में अच्छी खबर दी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भारतीय कप्तान की बेटी ने कहा कि उनके पापा एक महीने में फिर से हंसने लगेंगे.

रोहित शर्मा की पत्नी रीतिका और बेटी समायरा किसी होटल की लॉबी से जा रहे थे जहां किसी शख्स ने उनसे रोहित के हालचाल पूछे. जवाब में समायर ने कहा, “वह एक कमरे में है, वह लगभग सकारात्मक है और एक महीने के भीतर वह फिर से हंसेगे.”

The way she answered

Samaira said : He is in a room, he is almost positive & within one month he will laugh again.@ImRo45 pic.twitter.com/yt3iSQa6MP

— 46thcenturywhenRohit (@RohitCharan_45) November 23, 2023