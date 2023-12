साल 2023 में पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आज़म (Babar Azam) का संघर्ष लगातार जारी है. पहले तो उनकी कप्तानी में, पाकिस्तान टीम एशिया कप और वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंतने में नाकाम रही, वहीं घरेलू टेस्ट सीरीज में भी पाकिस्तान जीत हासिल करने में सफल नहीं हुआ. इस दौरान बाबर का निजी प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा. ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा दौरे पर भी बाबर का खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन जारी है.

बुधवार को, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान बाबर केवल एक रन पर बनाकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) की गेंद पर बोल्ड हुए. मेलबर्न में खेले जा रहे मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के 318 रन पर ऑलआउट होने के बाद पाक टीम बल्लेबाजी करने उतरी.

सलामी बल्लेबाज अबदुल्लाह शफीक और शान मसूद ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर पाकिस्तान टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. लेकिन 124 रन के स्कोर पर शफीक के आउट होने के बाद बाबर आजम क्रीज पर उतरे लेकिन जल्द ही उन्हें वापस पवेलियन लौटना पड़ा.

UNBELIEVABLE!

Pat Cummins gets rid of Babar Azam again – with another BEAUTY! #OhWhatAFeeling @Toyota_Aus #AUSvPAK pic.twitter.com/iXQ6M7E10l

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 27, 2023