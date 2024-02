WATCH: रजत पाटीदार ने जो रूट की गेंद पर लगाई रिवर्स स्वीप; रंग लाई नेट सेशन में की मेहनत

Rajat’s Reverse-sweep against Root: शुक्रवार से विशाखापत्तनम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में डेब्यू करने वाले युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार ने मैच के पहले ही दिन अपनी छाप छोड़े. मैच से पहले पूर्व दिग्गज जहीर खान के हाथों से भारतीय कैप लेने वाले पाटीदार ने अपनी बल्लेबाजी, खासकर क स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ खेलने की क्षमता से सभी को प्रभावित किया.

पाटीदार का पूर्व इंग्लिश कप्तान और पार्ट टाइम स्पिनर जो रूट के खिलाफ खेला रिवर्स स्वीप शॉट सभी का दिल जीत ले गया. भारतीय पारी के 58वें ओवर में जब रूट गेंदबाजी करने आए तो रजत ने पहली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप की मदद से शानदार चौका लगाकर अपनी दूसरी बाउंड्री हासिल की.

हालांकि इस एक शॉट के पीछे इस युवा खिलाड़ी की कड़ी मेहनत शामिल है. दरअसल दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम के नेट सेशन के दौरान रजत ने बाकी बल्लेबाजों के साथ स्वीप और रिवर्स स्वीप का जमकर अभ्यास किया.

मध्यक्रम के आक्रामक बल्लेबाज पाटीदार नेट्स के दौरान इंग्लैंड के स्पिनरों- जैक लीच, टॉम हार्टले, जो रूट और रेहान अहमद का मुकाबला करने के लिए गहन अभ्यास से गुजर रहे थे.

That Test Debut feeling

When Rajat Patidar received his cap from former #TeamIndia pacer, Zaheer Khan #INDvENG | @rrjjt_01 | @ImZaheer | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/gyYIdxVGmp

— BCCI (@BCCI) February 2, 2024