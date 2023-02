WATCH: नागपुर टेस्ट में 5-विकेट हॉल लेने के बाद रवींद्र जडेजा ने दिया पिच के आलोचकों को करारा जवाब

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम ने रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के शानदार पांच विकेट हॉल की मदद से ऑस्ट्रेलियाई टीम को 177 रन के स्कोर पर ऑलआउट किया. इंजरी के बाद टीम में वापसी कर रहे जडेजा ने नागपुर टेस्ट के पहले दिन 47 रन देकर 5 विकेट लिए और अपना 11वां पांच विकेट हॉल दर्ज किया.

गौरतलब है कि ये अनुभवी ऑलराउंडर पिछले साल एशिया कप के ग्रुप स्टेज में चोटिल होने के बाद से अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे थे. इसके बाद भी उन्हें लय हासिल करने में समय नहीं लगा.

दिन का खेल खत्म होने के बाद जडेजा ने भारतीय मैनेजमेंट पर नागपुर की पिच से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाने वालों के आरोपों को खारिज कर दिया. जडेजा ने साफ कहा कि पिच वास्तव में धीमी थी और बाकी भारतीय टेस्ट वेन्यू की तुलना में कम उछाल वाली थी.

उन्होंने कहा, “नहीं नहीं, ये रैंक-टर्नर बिल्कुल नहीं है. भारत में बाकी पिचों की तुलना में कम उछाल है और विकेट धीमा है. आज बचाव करना मुश्किल नहीं था. जैसे-जैसे टेस्ट मैच आगे बढ़ेगा, हम अधिक टर्न देख सकते हैं लेकिन ये हर जगह स्वाभाविक है.”

जडेजा ने मार्नस लाबुशेन का बड़ा विकेट लेने के साथ शुरुआत की, जो भारत में अपने पहले टेस्ट अर्धशतक से एक रन दूर थे. इसके बाद जडेजा ने मैट रेनशॉ को गोल्डन डक पर वापस भेजा. जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को भी चलता किया. जडेजा ने टॉड मार्फी और फिर पीटर हैड्सकॉम्ब को आउट कर अपना पांच विकेट हॉल पूरा किया.