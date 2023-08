WATCH: मैदान पर उतरते ही रिषभ पंत ने जड़ा शानदार सिक्स, टीम इंडिया के लिए बड़ी राहत

बैंगलोर| भारतीय क्रिकेट फैंस को बड़ी राहत मिली जब टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) दिसंबर में हुई कार दुर्घटना में चोटिल होने के बाद पहली बार अभ्यास मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे और चौके-छक्के लगाए. घुटने की सर्जरी कराने के बाद रीहैब से गुजर रहे पंत 15 अगस्त को कर्नाटक के विजयनगर में जेएसडब्ल्यू ग्रुप की विद्यानगर टाउनशिप में आयोजित एक मैच के जरिए एक्शन में लौटे. पंत के आगामी एशिया कप और वनडे विश्व कप के लिए समय पर फिट नहीं हो पाएंगे लेकिन उनके अगले साल इंग्लैड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया में लौटने की संभावना है.

सोशल मीडिया पर इस मैच का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पंत हेलमेट और पैड पहनकर क्रीज पर जाते दिख रहे हैं. इस वीडियो में पंत अपने कुछ ट्रेडमार्क शॉट्स खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं. दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान ने मैच के दौरान आगे बढ़कर एक शानदार छक्का भी मारा, जिससे लग रहा है कि पंत अब बल्लेबाजी करने में सहज महसूस कर रहे हैं जो कि भारतीय टीम के एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है.