WATCH: SIR Jadeja के हाथ से छूटा कैच, हैरान रह गई रीवाबा जडेजा; फैंस ने कहा- ये तो असंभव है

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में शायद ही कोई और फील्डर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) जैसा तेज और फुर्तीला होगा. जडेजा ने अपने करियर के दौरान कई हैरतअंगेज कैच पकड़े है लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उनके हाथ से ऐसा कैच छूट गया जो किसी और दिन शायद वो आंख बंद करके भी पकड़ लेते. रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे विश्व कप मैच में जडेजा ने रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) का आसान सा कैच ड्रॉप किया जिसे देख फैंस के साथ साथ धर्मशाला स्टेडियम में मौजूद उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा (Rivaba Jadeja) भी हैरान रह गईं.

मामला कीवी पारी के 11वें ओवर का है जब मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) अपना स्पेल जारी रख रहे थे. ओवर की चौथी गेंद पर रचिन रवींद्र ने मिड ऑन की दिशा में चौका लगाया. अगली गेंद पर रचिन ने स्क्वायर लेग की दिशा में कट लगाया लेकिन गेंद वहां मौजूद फील्डर जडेजा के हाथों में गई लेकिन वो कैच पकड़ नहीं पाए.

जडेजा के हाथ से कैच छूटता देख स्टैंड्स में बैठे उनकी पत्नी रिवाबा का चेहरा उतर गया. हालांकि गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया. चूंकि वो जानते हैं कि जडेजा ऐसा गलती कभी कभार ही करते है इसलिए उन्होंने अपने फील्डर पर गुस्सा नहीं उतारा.

