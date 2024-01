Hindi Cricket Hindi

Watch Rohit Sharma Gets Angry On Shubhman Gill After Getting Run Out On Duck

WATCH: शुभमन गिल की गलती से शून्य पर रनआउट हुए रोहित शर्मा; युवा खिलाड़ी पर भड़के कप्तान

ऑस्ट्रेलिया में हुए टी20 विश्व 2022 में आखिरी बार टी20 फॉर्मेट में नजर आए रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ अपने कमबैक मैच में बिना खाता खोले रन आउट हुए.

शुभमन गिल पर गुस्सा दिखाते कप्तान रोहित शर्मा (Twitter)

दो साल के लंबे समय के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने उतरे रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का कमबैक वैसा नहीं रहा जिसकी उम्मीद उनके साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस ने की होगी. अफगानिस्तान के खिलाफ मोहाली में खेले जा रहे टी20 मुकाबले में शून्य पर आउट होकर भारतीय कप्तान ने फैंस को निराश किया. हालांकि फैंस रोहित से भी ज्यादा नाराज फैंस शुभमन गिल (Shubman Gill) से हुए जिन्होंने भारतीय कप्तान को रन आउट कराने में बड़ी भूमिका निभाई.

सोशल मीडिया पर फैंस रोहित शर्मा के रन आउट होने का कारण गिल को बता रहे हैं. चूंकि रोहित के बार बार रन का कॉल देने पर भी गिल रन के लिए नहीं दौड़े, जिसके बाद आखिर में रोहित को ही अपना विकेट गंवाकर गिल को बचाना पड़ा. हालांकि भारतीय कप्तान इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे और पवेलियन जाते जाते गिल को कुछ कहते नजर आए.

मामला भारतीय पारी के पहले ओवर का है जब फ़ज़लहक फ़ारूक़ी की दूसरी गेंद पर रोहित पिच पर आगे बढ़े और मिड-ऑफ के दाईं ओर शॉट खेला. वहां मौजूद जादरान ने डाइव लगाकर गेंद को पकड़ा. इस बीच रोहित रन के लिए दौड़ चुके थे जबकि शुभमन गिल जिनकी नजर अपने बैटिंग पार्टनर की बजाय गेंद पर थी वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही खड़े थे.

गिल के अपनी जगह से ना हिलने के बावजूद लेकिन रोहित रूके नहीं और दौड़ते रहे. भारतीय कप्तान ने कई बार गिल को रन के लिए दौड़ने के लिए कहा लेकिन वो कहीं नहीं जा रहे थे. आखिर में दोनों बल्लेबाज एक ही एंड पर आ गए और फिर रोहित ने अपना विकेट कुर्बान किया. पवेलियन की तरफ जाते रोहित काफी नाराज दिख रहे थे और उन्होंने गिल पर अपना गुस्सा भी निकाला. वहीं फैंस अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर की.

Rohit Sharma to Shubman Gill after the match pic.twitter.com/gHag3tvQKl — Desi Bhayo (@desi_bhayo88) January 11, 2024

Ruturaj Gaikwad sacrificed his wicket for Yashasvi Jaiswal while Shubman Gill run out Rohit Sharma, we’re not the same pic.twitter.com/IeusFQHoPJ — Yash (@CSKYash_) January 11, 2024

This Rohit what a cheap character man . Now abusing Gill for his runout pic.twitter.com/DvgxihGcvk — “ (@KohlifiedGal) January 11, 2024