WATCH: यह आंसू दर्द देते हैं पर कप्तान रोहित शर्मा, तुम्हारा निस्वार्थ खेल याद रहेगा

विश्व कप 2023 के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार के साथ टीम इंडिया का 2011 के बाद एक बार फिर वो चमचमाती ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया. रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस से लेकर विनिंग मूमेंटम तक ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी तरह से हावी नजर आई. टीम इंडिया जिसने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर लगातार 10 मैच जीते थे एक खराब दिन की वजह से विश्व चैंपियन बनने से चूक गई.

Also read: ट्रैविस हेड के रिकॉर्डतोड़ शतक की मदद से भारत को हरा छठीं बार विश्व चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलिया

43वें ओवर में जब ग्लेन मैक्सवेल ने विनिंग शॉट लगाया तो पूरा स्टेडियम दुख के सागर में डूब गया. मैदान पर खड़े भारतीय खिलाड़ी भी इससे अछूते नहीं थे. विकेटकीपर केएल राहुल घुटनों पर गिर पड़े, वहीं मोहम्मद सिराज रो पड़े.

Nothing is more painful than watching tears in Rohit Sharma eyes again after 2019 CWC!

#INDvsAUS #RohitSharma #INDvsAUSFinal pic.twitter.com/shA95pQG46

— Saurabh Singh (@100rabhsingh781) November 19, 2023