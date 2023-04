WATCH : सचिन तेंदुलकर ने वानखेड़े में केक काट कर मनाया 50वें जन्मदिन का जश्न

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का 50वां जन्मदिन शनिवार को यहां उनके घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले के दौरान बनाया गया. तेंदुलकर का जन्मदिन 24 अप्रैल को है लेकिन वानखेड़े मैदान में दर्शकों की मौजूदगी में उसे दो दिन पहले मनाया गया.

तेंदुलकर ने कहा था कि 50 साल तक पहुंचना उनके करियर का ‘सबसे धीमा अर्धशतक’ रहा. उन्होंने पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी के दौरान दूसरे रणनीतिक ब्रेक में मुंबई इंडियंस के डगआउट के पास केक काटा.

इस कार्यक्रम का आयोजन मुंबई इंडियंस ने किया था. तेंदुलकर ने 2008-2013 तक आईपीएल में इसी टीम का प्रतिनिधित्व किया था. वह खेल को अलविदा कहने के बाद भी मुंबई इंडियंस से जुड़े रहे. इस मौके पर वानखेड़े स्टेडियम में 30,000 से अधिक प्रशंसकों को तेंदुलकर का ‘फेस मास्क (मुखौटा)’ दिया गया.