WATCH: पुणे स्टेडियम में मिस्ट्री बॉय के साथ दिखीं सारा तेंदुलकर, फैंस ने पूछा- अब शुभमन गिल का क्या होगा?

गुरुवार को भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे विश्व कप 2023 मैच के दौरान पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की बेटी सारा तेंदुलकर (Sara Tendulkar) पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में नजर आईं. सारा को किसी मिस्ट्री बॉय के साथ स्टैंड से टीम इंडिया के लिए चीयर करते देखा गया. जिसके बाद उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने में ज्यादा देर नहीं लगी.

सारा की फोटो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) को लेकर मजेदार मीम्स की बाढ़ आ गई. ऐसा इसलिए क्योंकि मीडिया में अक्सर गिल और सारा की डेटिंग की खबरें आती रहती है. हालांकि, दोनों ने इन अफवाहों को कभी स्वीकार नहीं किया है.

Sara Tendulkar in the Stadium Shit, I should have made Gill as dream 11 captain today. pic.twitter.com/SA7jB2Xh3g #INDvsBAN pic.twitter.com/cJLsv2uxHn

Cameramen doing what they are best at. Gill takes the catch and they are showing Sara Tendulkar at screen.#INDvsBAN pic.twitter.com/q5b4ESVjGj

— The Right Wing Guy (@T_R_W_G) October 19, 2023