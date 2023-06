वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में ना चुने जाने के बाद सरफराज ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए बीसीसीआई (BCCI) चयनकर्ताओं को कड़ा संदेश भेजा है. साल 2023 में तीसरी बार टीम इंडिया चयन से अनदेखे किए गए सरफराज खान (Sarfaraz Khan) ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रणजी ट्रॉफी सीजन की कुछ शानदार पारियों का एक वीडियो पोस्ट किया.

Sarfaraz Khan’s latest Instagram Story after he wasn’t selected for West Indies Tests. pic.twitter.com/ITzJMl7QUD — Harshit Bisht (@rk_harshit29) June 25, 2023



बीसीसीआई ने शुक्रवार को वेस्टइंडीज के आगामी दौरे के लिए भारत की 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया. दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए चुने गए स्क्वाड में यशस्वी जयसवाल, रुतुराज गायकवाड़ और मुकेश कुमार जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका मिले. वहीं सरफराज खान को अनदेखा किए जाने की वजह से भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों बेहद नाराज हैं.

सरफराज खान घरेलू सर्किट में लंबे समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने 2019-20 सीज़न के दौरान 154 की शानदार औसत से 928 रन बनाए थे. मुंबई के बल्लेबाज ने अगले सीज़न में 122.75 की औसत से 982 रन बनाए, इसके बाद 2022/23 में 556 रन के सीज़न में उन्होंने तीन शतक बनाए. उन्होंने 35 बार खेला है और 79.65 के औसत और 13 शतकों के साथ 3505 रन बनाए हैं.

बोर्ड और सरफराज के बीच सोशल मीडिया पर विवाद का माहौल बन गया है, इस बीच फैंस कुछ पुराने मुद्दों को भी उठा रहे हैं. जनवरी 2023 में खेले गए रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के एक मैच का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दिल्ली और मुंबई के बीच खेले गए इस मैच में शतक बनाने के बाद सरफराज स्टैंड्स में किसी की तरफ उंगली दिखाकर आक्रामक तरीके से जश्न मना रहे हैं.