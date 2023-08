VIDEO: आखिरी ओवर में हुआ जमकर ड्रामा, फारूकी ने शादाब को 'मांकड़िंग' के जाल में फंसाया

अफगानिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान को हार के करीब धकेल ही दिया था लेकिन अंत में बाजी हार गया. इस तरह 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान ने 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली. हंबनटोटा में खेले गए इस दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 1 विकेट से जीत मिली. सीरीज के पहले मैच में भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों की हालत पतली कर दी थी लेकिन बल्लेबाजी आते ही महज 59 रनों पर ढेर हो गई.

दूसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने रहमानुल्लाह गुरबाज के शानदार 151 रनों के दम पर 300/5 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 1 विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. इस मैच में आखिरी गेंद तक काफी ड्रॉमा देखने को मिला.

आखिरी ओवर में दिखा रोमांच

दरअसल, 49 ओवर की समाप्ति तक पाकिस्तान ने 8 विकेट खोकर 290 रन बना लिए थे और आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी. अफगानिस्तान की ओर से आखिरी ओवर करने आए फजलहक फारूकी. आखिरी ओवर की पहली गेंद फ़ारूक़ी फेंकने के लिए दौड़े और एक्शन पूरा करने से पहले ही रूक गए और तेजी से नॉन स्ट्राईकर एंड के विकेट की गिल्लियां उड़ा दी. इस दौरान शादाब क्रीज से बाहर खड़े नजर आए. अंपायर ने बिना समय गंवाए शादाब को आउट करार दिया. इसके बाद तो जैसे अफगान खेमें में खुशी की लहर दौड़ गई हालांकि ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी और पाकिस्तान ने 1 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया.