भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्म अप मैच में अपनी घातक यॉर्कर गेंदों के दम पर तीन विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) फिलहाल इंटरनेट में छाए हुए हैं. टीम इंडिया के फैंस को चिंता चोटिल जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की गैरमौजूदगी में टी20 विश्व कप के दौरान भारतीय गेंदबाज डेथ ओवर में संघर्ष करेंगे लेकिन शमी का 20वां ओवर देखने के बाद सभी परेशानियां दूर हो गईं हैं.Also Read - सैम कर्रन, हैरी ब्रूक की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया

फैंस को उम्मीद है कि 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले विश्व कप मुकाबले में भी शमी का यही अंदाज देखने को मिले. हालांकि इस महामुकाबे से पहले पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी भी भारतीय दिग्गज शमी से टिप्स लेने पहुंचे. Also Read - T20 WC: दूसरे दिन दूसरा उलटफेर, स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को रौंदा

