WATCH: गौतम गंभीर-श्रीसंत के बाद अब यहां लड़ बैठे दो क्रिकेटर्स, बल्लेबाज ने गेंदबाज को मारने के लिए उठा लिया बैट

नई दिल्ली: क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों के बीच तू-तू मैं-मैं या फिर तीखी नोकझोंक होना आम बात है. हाल में लीजेंड्स लीग (एलएलसी) क्रिकेट के दौरान गौतम गंभीर और तेज गेंदबाज एस श्रीसंत के बीच लड़ाई की खबरें सामने आई और अब ऐसी ही घटना आयरलैंड और जिम्बाब्वे (ZIM vs IRE) के बीच खेले गए पहले टी20 के दौरान भी देखने को मिला. मैच के दौरान बीच मैदान पर दो खिलाड़ियों के बीच इतनी ज्यादा नोकझोंक हो गई कि एक ने तो गेंदबाज को मारने के लिए अपना बैठ ही उठा लिया.

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में एक रोमांचक देखने को मिला. मेजबान टीम ने अंतिम गेंद पर आयरलैंड को एक विकेट से हरा दिया. जिम्बाब्बे के सिकंदर रजा इस जीत के हीरो रहे. लेकिन उससे पहले उन्होंने मैदान पर जो कुछ भी किया, वो किसी भी क्रिकेट फैंस को पसंद नहीं आएगा.

जिम्बाब्वे की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तब 14वें ओवर में आयरलैंड के गेंदबाज जोशुआ लिटिल ने बल्लेबाज सिकंदर रजा को कुछ बोल दिया. इसके बाद रजा ने भी पलटकर जवाब दे दिया.

लेकिन फिर दोनों के बीच इतना ज्यादा तू-तू मैं-मैं हो गया कि सिकंदर रजा अपना बल्ला उठाकर गेंदबाज जोशुआ लिटिल और कैम्पर को मारने के लिए आगे बढ़ गए. हालांकि फिर मामले को बिगड़ता हुआ देख मैदानी अम्पायर्स को बीच में आना पड़ा. अंपायर ने दोनों खिलाड़ियों को हिदायत देकर छोड़ दिया.

लेकिन अब जोशुआ लिटिल और सिकंदर रजा के बीच लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया. दोनों के बीच किस वजह से विवाद बढ़ा, इम मामले में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन रिपोर्ट से पता चलता है कि रज़ा, कैम्पर और जोशुआ के बीच मैदान पर हुई बातचीत से विवाद काफी बढ़ गया.

Ireland stooping too low here!

Ireland doing some Bangladeshi stuff here.

Joshua Little clearly came in Raza’s way!@SRazaB24 @ZimCricketv @cricketireland pic.twitter.com/oXmvy8tdeC

— Kamran Aziz (@iKamranAziz) December 7, 2023