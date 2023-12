WATCH: स्नेह राणा ने लपका सनसनीखेज कैच; IND vs AUS पहले वनडे में एलिसा हीली को आउट किया

गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में, भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच के दौरान मेजबान टीम की स्नेह राणा (Sneh Rana) ने शानदार कैच लेकर अपनी टीम को अहम सफलता दिलाई.

ऑस्ट्रेलिया की पारी के पहले ओवर में, रेणुका सिंह ठाकुर (Renuka Thakur Singh) ने ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली (Alyssa Healy) को ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली. जिस पर आक्रामक बल्लेबाज हीली ने उस पर ड्राइव मारने की कोशिश की लेकिन गेंद मिडल के बजाय गेंद ने बाहरी किनारा पर लगी और हवा में चली गई. ऐसा लग रहा था गेंद शॉर्ट थर्ड पर फील्डर के पास से गुजर जाएगी लेकिन राणा के इरादे कुछ और ही थे.

स्नेह राणा ने हवा में डाइव लगाकर एक सनसनीखेज कैच पकड़ा और भारत को अहम विकेट दिलाया. हालांकि बाद में उन्हें अपनी पीठ पर कुछ उपचार की आवश्यकता पड़ी लेकिन बाद में वह मैदान पर वापस आ गईं और फील्डिंग जारी रखी.

What a grab THAT from @SnehRana15 to dismiss Alyssa Healy in the first over#TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/kKtIfA1AHh

— BCCI Women (@BCCIWomen) December 28, 2023