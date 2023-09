IND vs AUS, 3rd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS, 3rd ODI) के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे वनडे में जबरदस्त गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है. ऑस्ट्रेलिया की पहले बल्लेबाजी के दौरान दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) तो गर्मी से इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उनके लिए पर मैदान पर ही कुर्सी मंगानी पड़ गई. इस दौरान स्मिथ आइस पैक भी लगवाते नजर आए.

ये नजारा 29वें ओवर में उस वक्त देखने को मिला जब वाशिंगटन सुंदर अपना 7वां ओवर फेंकने आए. ओवर की तीसरी गेंद के बाद स्मिथ की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मैदान पर कुर्सी मंगाने की नौबत आ गई. इसके बाद स्मिथ कुर्सी पर सुस्ताने लगे. इस दौरान एक खिलाड़ी उनके सिर पर आइस पैक लगाता भी नजर आया.

Virat dancing and poking Marnus with Smith on the chair sums up the game 😂 pic.twitter.com/gDeDtEhCbo

— Saurabh Malhotra (@MalhotraSaurabh) September 27, 2023