WATCH: IND vs PAK एशिया कप मैच के प्रोमो में सनी देओल को देख मचा गदर; कहा- तारा सिंह बन जाना

नई दिल्ली, 19 अगस्त| एशिया कप 2023 के फाइनल शेड्यूल का ऐलान होने के साथ ही भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है. क्रिकेट के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जब एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे तो फैंस का मनोरंजन होना तय है लेकन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही गदर-2 के स्टार सनी देओल ने IND vs Pak मैच का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ा दिया है.

दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स के लिए भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच के लिए बनाए प्रमोशनल वीडियो में नजर आए. ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सनी गदर फिल्म के अपने मशहूर कैरेक्टर तारा सिंह के गेपअप में दिख रहे हैं.

वीडियो में सनी देओल ने कहा, “एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान का मैच शुरू होने से पहले तो मैं सनी देओल ही होता हूं. पर ये जबरदस्त मुकाबला शुरू होता ही, मैं तारा सिंह बन जाना है. अगर ‘गदर’ मचाना है इस मैच में तो आओ टीम इंडिया के लिए हाथ उठाओ. मेन इन ब्लू का जोश बढ़ाओ.”