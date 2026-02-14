  • Hindi
IND vs PAK, WATCH: वही ऐक्शन, वही गेंदबाजी, सूर्या भाऊ ने पलट दी उस्मान तारिक की बाजी!

उस्मान तारिक को लेकर भारत-पाकिस्तान के मैच से पहले काफी चर्चा हो रही है. और सव

WATCH: Suryakumar Yadav imitates Usman Tariq's 'pause' as India prepares for Pakistan's clash (Source: X)

उस्मान तारिक को लेकर भारत-पाकिस्तान के मैच से पहले काफी चर्चा हो रही है. और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर भारतीय बल्लेबाज इस मिस्ट्री बॉलर का सामना कैसे करेंगे. लेकिन भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली. शनिवार शाम को प्रैक्टिस सेशन के दौरान भारतीय टीम ने खास तरह की ड्रिल की. और यह ड्रिल पाकिस्तान के इस अनोखे गेंदबाज का सामना करने के लिए की जा रही थी.

सूर्या ने की उस्मान तारिक के ऐक्शन की नकल

पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले चर्चा में हैं. इस स्पिनर ने अभी तक सिर्फ चार टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं लेकिन अपने स्टार्ट-स्टॉप-स्टार्ट ऐक्शन से उन्होंने हलचल मचाई हुई है. भारतीय टीम प्रबंधन भी इससे पार पाने की रणनीति पर काम कर रहा है. और इसकी जिम्मेदारी खुद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उठाई. सूर्या ने हाथ में गेंद थामी और तारिक के अजीबो-गरीब ऐक्शन की नकल करनी शुरू कर दी. उन्होंने नेट्स में उसी अंदाज में रुककर गेंदबाजी की. ऐसा करके भारतीय टीम पाकिस्तान के इस गेंदबाज की स्टाइल से थोड़ा परिचित होना चाहती थी. मैच के दिन टीम इंडिया तारिक की गेंदबाजी का अच्छी तरह सामना कर सके इसके लिए तैयारी पूरी की जा रही थी.

किफायती गेंदबाज हैं उस्मान तारिक

आधिकारिक प्रसारणकर्ता जियोहॉस्टार ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पाकिस्तानी गेंदबाज के एक्शन की नकल सूर्या कर रहे हैं और बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक शर्मा. शर्मा की आक्रमक बल्लेबाजी पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान अपने इस तुरुप के पत्ते को चल सकता है. तारिक ने अभी तक सिर्फ चार टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इनमें वह 11 विकेट ले चुके हैं. उनका इकॉनमी रेट भी 5.93 का ही है.

अभिषेक की वापसी का किया सूर्या ने इशारा

अभिषेक शर्मा नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेले थे. पेट मे इन्फेक्शन के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था. हालांकि उन्हें वहां से जल्दी छुट्टी मिल गई थी लेकिन टीम प्रबंधन ने उन्हें नामीबिया के खिलाफ आराम देने का फैसला किया. लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक खेलेंगे इस बात का इशारा खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव कर चुके हैं. बाएं हाथ का यह बल्लेबाज जिस अंदाज में प्रैक्टिस में बड़े शॉट लगा रहा था उससे साफ हो गया कि अच्छी लय में है. उन्होंने कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर्स भी आक्रामक खेल दिखाया.

पाकिस्तान की टीम में काफी स्पिनर्स हैं और प्रेमदासा स्टेडियम की पिच भी स्पिनर्स के लिए मददगार बताई जाती है. और पाकिस्तान भारतीय बल्लेबाजी के इर्द-गिर्द स्पिनर्स का जाल बुनना चाहेगा.

सूर्या ने तारिक की गेंदबाजी पर दिया था जवाब

दूसरी ओर भारतीय कप्तान से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान तारिक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही मजेदार जवाब दिया. सूर्या ने कहा, ‘अगर कोई सवाल सिलेबस के बाहर से आता है तो आप उसे छोड़कर नहीं आते. उन्होंने कहा कि आप सिरेंडर तो नहीं कर सकते.’ उन्होंने कहा, ‘ऐसा नहीं है कि हमने अनोखे ऐक्शन वाले गेंदबाजों के खिलाफ प्रैक्टिस नहीं की. हम प्लान करेंगे और उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे.’

तारिक के ऐक्शन पर भले ही सवाल उठ रहे हों लेकिन भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें सपोर्ट किया है. अश्विन ने कहा था कि अगर बल्लेबाज बिना किसी पूर्व जानकारी के स्विच हिट लगा सकता है. दाएं हाथ से बाएं हाथ का या बाएं हाथ से दाएं हाथ का बल्लेबाज बन सकता है तो फिर गेंदबाजों पर ही सारी रोक क्यों होनी चाहिए.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

