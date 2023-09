6,6,6,6- ग्रीन का चेहरा गुस्से से लाल, सूर्यकुमार ने कर दिया बुरा हाल

IND vs AUS, 2nd ODI: इंदौर में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की पहले ओवर से ही जबरदस्त धुनाई की जिसका नतीजा शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के शतक के रुप में देखने को मिला. अय्यर और गिल के आउट होने के बाद सूर्यकुमार ने मोर्चा संभाला और कैमरन ग्रीन के एक ओवर में एक-2 नहीं बल्कि 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के जड़ तहलका मचा दिया. एक समय ऐसा लग रहा था कि सूर्या आज लगातार 6 छक्के का रिकॉर्ड बना देंगे लेकिन कैमरन ग्रीन की किस्मत अच्छी रही. सूर्या के लगातार 4 छक्कों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

6⃣6⃣6⃣6⃣

The crowd here in Indore has been treated with Signature SKY brilliance! 💥💥#TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank | @surya_14kumar pic.twitter.com/EpjsXzYrZN

— BCCI (@BCCI) September 24, 2023