WATCH: WPL नीलामी में आरसीबी ने स्मृति मंधाना पर खर्चे 3.4 करोड़ तो खुशी से झूम उठी टीम इंडिया

13 फरवरी का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में यादगार बन गया है क्योंकि आज के दिन बीसीसीआई द्वारा महिला प्रीमियर लीग टूर्नामेंट की नीलामी का आयोजन किया जा रहा है. मुंबई में हो रही इस नीलामी के शुरू होने से पहले ही क्रिकेट समीक्षकों ने अनुमान लगाया था कि टीम इंडिया की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) पर भारी बोली लग सकती है और ऐसा ही हुआ.

महिला प्रीमियर लीग नीलामी की शुरुआत मंधाना के नाम से हुई और इस भारतीय दिग्गज का नाम आते ही मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फ्रेंचाइजियों ने उन पर बोली लगाई.

50 लाख के बेस प्राइस से शुरू हुई बोली 2.3 करोड़ से 2.6 करोड़, फिर 3 करोड़ कर पहुंची और आखिर में बैंगलोर फ्रेंचाइजी ने मंधाना को 3.4 करोड़ में खरीदा. जिसके बाद नीलामी की प्रक्रिया को लाइव देख रही भारतीय क्रिकेट ने जमकर जश्न मनाया.