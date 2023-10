WATCH: IND vs NZ विश्व कप मुकाबले के लिए धर्मशाला रवाना हुई टीम इंडिया

बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत के बाद, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई में टीम इंडिया रविवार, 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले अपने अगले विश्व कप 2023 मुकाबले के लिए धर्मशाला के लिए रवाना हो गई है. गुरुवार को पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ सात विकेट से मिली जीत के साथ भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में लगातार चार मैच जीतकर अपने मूमेंटम को बरकरार रखा है.

Also read: ये वार्नर है, झुकेगा नहीं! पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ David Warner ने किया Pushpa स्टाइल में सेलिब्रेशन

मैच के बाद रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम पुणे से रवाना हुई और शुक्रवार सुबह धर्मशाला पहुंची है. भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला रविवार, 22 अक्टूबर को होना है. टीम ने मुकाबले से 24 घंटे पहले शनिवार दोपहर को नेट पर अभ्यास किया.

VIDEO | Indian Cricket Team arrives in Dharamsala, Himachal Pradesh ahead of their World Cup match against New Zealand scheduled to be held on October 22.#IndianCricketTeam #ICCWorldCup2023 #INDvsNZ pic.twitter.com/zc6L8dXcjf

— Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2023