उदास निगाहें, मायूस चेहरे; विश्व कप की आखिरी मेडल सेरेमनी में ऐसे नजर आए भारतीय खिलाड़ी, जानें किसे मिला मेडल

19 नवंबर, रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में 6 विकेट से हारकर भारतीय क्रिकेट टीम का तीसरा विश्व कप खिताब जीतने का सपना टूट गया. भारतीय टीम की हार ने फैंस को पूरी तरह चौंका दिया क्योंकि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एंड कंपनी ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था. भारत ने लगातार दस लीग मैच जीतकर फाइनल में जगह पक्की की थी लेकिन अहम मुकाबले में एक खराब दिन ने भारत के हाथों से ट्रॉफी छीन ली.

मैच खत्म होने के बाद युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज मैदान पर ही रो पड़े जबकि भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा (Rohit Sharma), विराट कोहली (Virat Kohli) और केएल राहुल (KL Rahul) भावुक होने के बावजूद कैमरे के नजरों से बचते हुए ड्रेसिंग रुम में लौट गए. हालांकि जब बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकांउंट पर भारतीय ड्रेसिंग रूम का वीडियो पोस्ट किया तब फैंस को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के उदास चेहरे देखने को मिले.

From our first medal ceremony to the last – thank you to all the fans who’ve given us a lot of love for it

Yesterday, we kept our spirits high in the dressing room and presented the best fielder award for one final time.

Watch – By @28anand#TeamIndia | #CWC23

— BCCI (@BCCI) November 20, 2023