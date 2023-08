WATCH: तिलक वर्मा ने लगातार दो छक्के लगाकर की टी20I करियर की शुरुआत; फैंस को दिखी सुरेश रैना की झलक

आईपीएल 2023 में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के बाद तिलक वर्मा (Tilak Varma) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखते ही साबित किया कि आखिर क्यों उन्हें टीम इंडिया के भविष्य के सुपरस्टार में से एक माना जा रहा है.

तिलक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच के साथ अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया और पहले ही मुकाबले में अपनी छाप छोड़ी. उन्होंने त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में मैदान पर उतरते ही लगातार दो छक्का लगाकर भारत के लिए अपनी टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की.

भारतीय पारी के पांचवें ओवर के दौरान विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन (Ishan Kishan) के ओबेद मैकॉय की पांचवीं गेंद पर कैच आउट होने के बाद तिलक क्रीज पर आए.