WBBL: खिलाड़ी को नहीं था अपनी गलती का अहसास, अंपायर ने ठोक दिया जुर्माना

नई दिल्ली. महिला बिग बैश लीग (WBBL) में ब्रिसबेन हीट (BRHW) की टीम पर अंपयार ने तब 5 रन की पेनल्टी ठोक दी, जब सिडनी सिक्सर्स (SYSW) के खिलाफ उसकी ऑलराउंडर अमेलिया केर (Amelia Kerr) ने फील्डिंग के दौरान बॉल को तोलिए की मदद से पकड़ लिया. दरअसल अमेलिया को भी यहां यह अहसास ही नहीं था कि वह गलती करने जा रही हैं. वह अपनी ही बॉलिंग पर फील्डर का थ्रो पकड़ रही थीं. उनके हाथ में तोलिया था और और जब गेंद उनकी ओर आई तो उन्होंने तोलिए के साथ ही इसे पकड़ लिया. यहां तैनात अंपायर ने तुरंत ही 5 रन की पेनल्टी ठोककर अमेलिया को उनकी गलती का अहसास करा दिया.

ब्रिसबेन के एलन बॉर्डर मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में सिडनी सिक्सर्स की टीम 177 रनों का पीछा करने उतरी थी. यहां पारी के 10वें ओवर में केर ने एक गेंद लेग स्टंप पर फेंकी और एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) ने इसे लॉन्ग ऑन की ओर 1 रन के लिए खेल दिया. यहां तैनात फील्डर ने बॉल को पकड़कर वापस केर की ओर फेंक दिया, जो इस बीच अपना तोलिया निकाल कर अपने हाथ का पसीना साफ कर रही थीं.

Today we learned: Catching a ball with a towel results in a 5-run penalty 😳#WBBLonFanCode #WBBL pic.twitter.com/PgLIvrJRHK

