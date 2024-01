AUS vs PAK: शान मसूद की चाल में फंसे स्टीव स्मिथ, बाबर आजम ने लपका उम्दा कैच, देखें VIDEO

नई दिल्ली. सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. मैच के तीसरे दिन उसने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 299 रनों पर समेट कर 14 रनों की बढ़त बना ली. यहां उसके लिए आमेर जमाल (Aamer Jamal) स्टार साबित हुए हैं. अपने करियर का सिर्फ तीसरा ही टेस्ट खेल रहे जमाल ने यहां पहले बल्ले से 82 रन ठोककर पाकिस्तान को 300 पार पहुंचाया और अब बॉलिंग में उन्होंने 6 विकेट अपने नाम किए. इस बीच तेज गेंदबाज मीर हमजा ने पारी का सबसे बड़ा विकेट अपने नाम किया. उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया.

स्टीव स्मिथ को जाल में फंसाने की यह रणनीति पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद (Shan Masood) ने बनाई थी. उन्होंने स्मिथ के लिए एक अलग ही स्टाइल में फील्डिंग सेट की और स्मिथ अपने अलग ही कॉन्फिडेंस में थे और वह बाबर आजम को वहीं कैच दे बैठे, जहां शान मसूद ने उन्हें जमाया था. बाबर आजम ने यहां बेहतरीन कैच लपका. गेंद उनकी हाथ से ऊपर जा रही थी लेकिन आजम ने यहां हवा में उछलकर जोरदार कैच लपक लिया.

The funky field worked!

One of Pakistan’s three cover fielders hangs on to a lofted Steve Smith drive #AUSvPAK pic.twitter.com/KAKQjT4gS8

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 5, 2024