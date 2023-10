VIDEO: टूट गया बल्ला, फिर भी उड़ा सिक्स, कॉमेंटेटर भी रह गए हैरान

सिडनी. महिला बिग बैश लीग (WBBL) में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्रेस हैरिस (Grace Harris) ने टूटे बैट से छक्का जड़कर सभी को हैरान कर दिया. मजेदार बात यह रही कि उन्होंने इस दौरान पहले ही बता दिया था कि उनका बैट टूट चुका है और पवेलियन में बैठे खिलाड़ी उनके बैट का इंतजाम कर लें. इस दौरान उन्होंने यह भी बता दिया कि भले ही उनका बैट टूट चुका है लेकिन वह अगली गेंद पर भी शॉट ही उड़ाएंगी. जैसे ही गेंदबाज ने बॉल फेंकी उन्होंने इसे लॉन्ग ऑन की ओर घुमा दिया. लेकिन बल्ला और उसका हेंडल दोनों अलग हो गए. लेकिन इसके बावजूद गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए कूच कर गई.

सिडनी के नॉर्थ सिडनी ओवल मैदान पर खेले गए सीजन के इस 5वें मैच में पर्थ स्कोचर्स की टीम ने पहले फील्डिंग का फैसला किया था. ब्रिसबेन हीट की बल्लेबाज ग्रैस हैरिस यहां ताबड़तोड़ अंदाज में खेल रही थीं. वह 36 बॉल पर 64 रन बनाकर नाबाद थीं, जब हीट की पारी का 14वां ओवर प्रगति पर था. इस ओवर की पहली गेंद खेलने के बाद उन्होंने बताया कि उनका बैट टूट गया है और वह इसके बावजूद शॉट ही उड़ाएंगी.

🗣️ "I need a new bat… nah, stuff it. I'll hit it anyway"

इस दौरान कॉमेंटेटर भी उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे थे. लेकिन जैसे ही स्कोचर्स की तेज गेंदबाज पियपा क्लीयरी ने गेंद फेंकी तो इस पर ग्रेस ने जोरदार शॉट जड़ दिया. हालांकि जैसे ही उनका बैट बॉल से टकराया तो यह इसके हैंडल से अलग होकर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की तरफ आ गिरा, लेकिन तब तक बॉल को उसकी दिशा मिल गई थी और वह लॉन्गऑन पर छक्के के लिए आराम से उड़ती हुई चली गई.

EXTRAORDINARY!

Grace Harris had a broken bat, and this is how it played out:

"Hey guys, I need a new bat!"

"Stuff it, I'll still hit it!"

And then Harris hits it for SIX! #WBBL09 @SportsCenter #SCTop10 pic.twitter.com/ZI9JUnAyyl

— 7Cricket (@7Cricket) October 22, 2023