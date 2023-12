Watch Video: आजम खान का सनसनीखेज कैच, फिटनेस पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब

नई दिल्ली. पाकिस्तान में खेली जा रही नेशनल टी20 कप टूर्नामेंट में विकेटकीपर आजम खान (Azam Khan) ने एक बेहतरीन कैच लपककर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है. आजम खान भारी भरकम शरीर वाले खिलाड़ी हैं, जिनकी फिटनेस पर अकसर सवाल उठते रहते हैं. पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज मोईन खान (Moin Khan) के बेटे आजम इन दिनों कराची वेस्ट के लिए खेलते हैं. इस खिलाड़ी ने इस सीजन बल्ले से रन भी बनाए हैं और विकेट की पीछे भी कैच लपके औ स्टंप भी उखाड़े हैं. इस कड़ी में उन्होंने रविवार को ऐसा शानदार कैच लपका कि देखने वाले भी हैरान रह गए.

रविवार को कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट एरीना में एबोटाबाद के खिलाफ खेले जा रहे मैच में आजम की टीम 155 रनों का टारगेट बचाने उतरी थी. उन्होंने पारी के दूसरे ही ओवर में शानदार कैच लपककर अपनी टीम को शुरुआती कामयाबी दिला दी. शाहनवाज दहानी की गेंद पर सज्जाद अली ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी कि वह मिस हिट होकर हवा में बहुत ऊंचा चला गया.

Outstanding take by @MAzamKhan45 to dismiss the in-form Sajjad Ali Jnr 🧤#NationalT20 | #ABTvKHIW | #AajaMaidanMein pic.twitter.com/qFnFqnZxeY

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 10, 2023