VIDEO: विराट कोहली से तारीफ सुनकर बाबर आजम ने दिया यह रिस्पॉन्स

Babar Azam Response After Virat Kohli Praise Him: क्रिकेट मैदान पर जब भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) की टीमें आमने-सामने आती हैं तो दोनों टीमों में गजब की प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती है. लेकिन खेल के बाद और खेल से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे से गर्मजोशी से मिलते हैं और ये मौका मिलने पर साथ में वक्त भी बिताते हैं. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) और भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और रन मशीन विराट कोहली (Virat Kohli) की हमेशा तारीफ करते दिखते हैं. इस बार विराट ने भी उनकी तारीफ की तो बाबर में भी रेस्पॉन्स में कहा कि जब ऐसे बड़े बल्लेबाज से तारीफ मिलती है तो फख्र महसूस होता है.

पिछले साल एशिया कप से पहले जब विराट कोहली लंबे अर्से से खराब फॉर्म में थे, तब बाबर आजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (तब टि्वटर) पर विराट कोहली को संदेश दिया था कि यह बुरा समय बीत जाएगा. इस पर उनकी काफी तारीफ भी हुई थी. एशिया कप 2022 में शतक लगाने से पहले तब विराट कोहली नवंबर 2019 के बाद क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में शतक नहीं जमा पा रहे थे. एशिया कप से उन्होंने फॉर्म में वापसी की और अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में शतक जमाया. यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर में अभी तक का एकमात्र शतक है.