VIDEO: बाबर आजम को फैन पर आया गुस्सा, सेल्फी लेने के बाद लताड़ा

एशिया कप (Asia Cup 2023) में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) की टीमें रिजर्व डे के दिन अपने सुपर 4 मैच का इंतजार कर रही हैं. रविवार को शुरू हुए इस मैच में बारिश ने बाधा डाली थी, जो रिजर्व डे के दूसरे दिन भी अपने तय समय पर शुरू नहीं हो पाया है. भारत ने 24.1 ओवर का खेल पूरा होने तक 2 विकेट गंवा कर 147 रन बना लिए हैं. इस बीच पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक फैन पर नाराज हो रहे हैं.

यह वीडियो कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम का ही बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि यह मैच भारत बनाम पाकिस्तान मैच का है. यहां एक पाकिस्तानी फैन कप्तान बाबर आजम के साथ अपनी सेल्फी ले रहा है. इसके बाद वह आजम के साथ-साथ ही वीडियो बनाता हुआ ड्रेसिंग रूम की ओर चलता जा रहा है.