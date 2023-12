VIDEO: BBL मैच से पहले ही टॉम करन ने अंपायर से लिया था पंगा, इसलिए लगा बैन

नई दिल्ली. बीता मंगलवार इंग्लैंड के ऑलराउंडर टॉम करन (Tom Curran) के लिए खास रहा, जब उन्हें आईपीएल के 2024 सीजन के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने 1.5 करोड़ में खरीद लिया. करन इसी बेस प्राइज के साथ इस नीलामी में उतरे थे. लेकिन कुछ घंटे बाद ही उनकी खुशी थोड़ी मायूसी में बदल गई, जब वह ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही टी20 लीग बिग बैश लीग (BBL) में विवादों में फंस गई. वह मैच की शुरुआत से पहले ही अंपायर से बहस करने लगे और उन पर 4 मैचों का बैन लग गया. अब करन का वह वीडियो सामने आया है, जिसके चलते उन पर बैन लगा है.

बिग बैश लीग में टॉम करन सिडनी सिक्सर्स के लिए खेल रहे हैं. यहां उन्होंने आईपीएल ऑक्शन से पहले 11 दिसंबर को कुछ ऐसा कर दिया, जिसके चलते उन 4 मैचों का बैन लगाया गया. वह मैच की शुरुआत से पहले ही किसी बात पर अंपायर से भिड़ गए, जिसके बाद उन पर कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के चलते कार्रवाई की गई और यह बैन लगा.

दरअसल इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टॉम करन मैच की शुरुआत से पहले पिच के उस हिस्से पर बॉलिंग का रन अप ले रहे थे, जिस पर मैच खेला जाना था. अंपायर ने जब उन्हें ऐसा करते देखा तो उन्होंने करन से वहां न दौड़ने को कहा को उन्हें याद दिलाया कि वह पिच पर नहीं आ सकते. लेकिन इससे बेपरवाह करन पिच के दूसरे छोर पर चले गए और वहां जाकर बॉलिंग का रनअप सेट करने लगे.

The vision everyone’s been waiting for.

This is the series of events that’s led to Tom Curran’s four-game suspension… pic.twitter.com/CRcBujbIl0

— 7Cricket (@7Cricket) December 21, 2023