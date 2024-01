VIDEO- ILT20 में रनआउट के बावजूद मैदान से बाहर नहीं गया बल्लेबाज, जानें वजह

नई दिल्ली. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में जहां खिलाड़ी बल्लेबाज को आउट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं वहां कभी-कभी खेल-भावना के अलग ही किस्से देखने को मिल जाते हैं. इन दिनों शारजाह में इंटरनेशनल लीग टी20 (IL T20) खेली जा रही है, जहां एक मैच में शारजाह वॉरियर्स (SV) के बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल (Martin Guptil) डेजर्ट वाइपर्स (DV) के गेंदबाज शादाब खान (Shadab Khan) ने रन आउट कर दिया था. लेकिन इसके बावजूद गप्टिल को मैदान से बाहर नहीं जाना पड़ा.

दरअसल डेजर्ट वाइपर्स के कप्तान और गेंदबाज शादाब खान ने यहां आउट करने के बाद ही खेल भावना दिखा दी और दोनों ने आपस में गुफ्तगू कर यह तय किया कि वे आउट नहीं मागेंगे और इसके चलते गप्टिल क्रीज पर बने रहे.

Being a good sport goes above being good at the sport.

Hats off to the @TheDesertVipers skipper for playing a fair game #DPWorldILT20 #AllInForCricket #DVvSW pic.twitter.com/IotodgnKs7

— International League T20 (@ILT20Official) January 28, 2024