क्रिकेट में मांकड़िंग रन आउट का नियम अब खेल की मर्यादा के भीतर आ चुका है और एक बार फिर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर इसका निशाना बनते-बनते रह गए. बॉल फेंकने से पहले ही बटलर का क्रीज से निकलना उन्हें एक बार फिर महंगा पड़ सकता था लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया.

हालांकि अगर अब वह उन्हें सीधे आउट भी कर देते तो इसे खेल भावना के अनुरूप ही माना जाता क्योंकि अब इस नियम को खेल भावना के अनुरूप ही मान लिया गया है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टी20 वर्ल्ड कप से पहले तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रही हैं.

ऑस्ट्रेलियाई टीम इस सीरीज के पहले दो मैच हारकर यह सीरीज पहले ही गंवा चुकी थी और आज उसे क्लीन स्वीप से खुद को बचाना था. कैनबरा में खेले गए इस मैच में कंगारू टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था.

इंग्लैंड की पारी का अभी 5वां ओवर ही प्रगति पर था कि उसके कप्तान और धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज जोस बटलर गेंदबाजी के छोर पर खड़े होकर बॉल फेंकने से बाहर निकलते दिखाई दिए. हालांकि यह ओवर फेंक रहे मिशेल स्टार्क का पूरा ध्यान बटलर पर था और इसके बावजूद उन्होंने अपनी गेंदबाजी रोकी नहीं और बल्लेबाजी कर रहे डेविड मलान को गेंद फेंक थी. मलान ने यह गेंद डिफेंस की, जो स्टार्क के ही हाथ में आई.

Mitchell Starc saying Jos Buttler not to leave the crease early. pic.twitter.com/zuCWH9BsOW

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 14, 2022