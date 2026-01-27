  • Hindi
VIDEO: काली दाढ़ी, काले बाल! IPL से पहले अपने शॉट्स को धार देने रांची स्टेडियम में पहुंचे MS धोनी

आने वाली गर्मियों में 45 साल के होने जा रहे MS धोनी का अभी IPL रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है. उन्होंने एक बार फिर इस लीग के 19वें सीजन के लिए बल्ला तान लिया है.

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की शान एमएस धोनी (MS Dhoni) ने आईपीएल (IPL 2026) के 19वें सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं. 44 साल के धोनी अब सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में ही एक्टिव हैं. धोनी की इंटरनेशनल रिटायरमेंट (2020) के बाद से ये कयास लगातार जारी हैं कि वह अब इस लीग से भी संन्यास ले लेंगे. लेकिन अभी तक धोनी ने सभी क्रिकेट पंडितों की अटकलों को गलत साबित किया है. एक बार फिर इस स्टार खिलाड़ी ने चेन्नई के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं.

बीते साल दिसंबर में IPL 2026 के लिए जब खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी तो सीएसके ने धोनी के अलावा टीम में तीन और विकेटकीपर बल्लेबाजों पर दाव लगाया है. उसने संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड कर लिया था, जबकि ऑक्शन में कार्तिक शर्मा और उर्विल पटेल को भी टीम में शामिल किया था. लेकिन धोनी ने नेट्स में अपना बल्ला उठाकर साफ कर दिया है कि टीम के युवा विकेटकीपर खिलाड़ियों को अभी और इंतजार करना होगा.

धोनी अपने गृह नगर रांची में प्रैक्टिस करने पहुंच गए हैं. उन्होंने यहां के युवा क्रिकेटरों के साथ मिलकर अभ्यास किया. इस दौरान धोनी युवा खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभव भी साझा करते दिखाई दे रहे हैं. वह खिलाड़ियों को खेल के गुर बताते दिख रहे हैं. इस दौरान उन्होंने स्पिन बॉलिंग पर कुछ ड्राइव और डिफेंस शॉट्स भी खेले. हालांकि माही इस वीडियो में अपने चिर-परिचित अंदाज में छक्के उड़ाते नहीं दिखे हैं.

झारखंड स्टेट क्रिकेट असोसिएशन (JSCA) ने अपने अधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर धोनी का यह वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के बैकगााउंड में ‘MS धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी’ फिल्म का मशहूर सॉन्ग बेसब्रिया को भी यूज किया है. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए क्रिकेट JSCA ने कैप्शन में लिखा, ‘यह कभी खत्म नहीं होने वाला इंतजार सा लगता है… अपने दिग्गज को देखने का इंतजार नहीं कर सकते. द GOAT (ये महानतम) बहुत जल्दी ही एक्शन में दिखेंगे.’

धोनी के लिए IPL का पिछला सीजन फीका साबित हुआ था. उन्होंने साल 2025 में खेली गई इस लीग में 14 मैच की 13 पारियों में सिर्फ 196 रन ही बनाए. यहां नाबाद 30 रन उनका सीजन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा, जबकि विकेट के पीछे उन्होंने 6 कैच और 5 स्टंप अपने नाम किए.

